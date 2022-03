A Magyar Influencer Hírek nevű Twitter-oldalra került fel az a videó, amin G.B. önkielégítést végez, közben kezében egy madarat tart, majd az állatra ejakulál. A felvétel, amit azóta eltávolítottak, futótűzként terjedt, nem csak a Twitteren, hanem a más közösség platfromokon is, a kommentelők pedig gyorsan utolérték a tettest is. Az Instagramon így reagált:

"Hozzám is eljutnak a hírek és csak gratulálni tudok azoknak, akik ezt az egészet elkezdték terjeszteni rólam. Akik elhiszik és engem szapulnak a közösségi médiában, azoknak köszöntem az eddigi követését, kövessenek ki. Akik meg nem hisznek ebben az egész szarban, és továbbra is mellettem állnak, azoknak köszönöm, hogy mellettem vannak. Ez most egy nehéz időszak lesz, az biztos, DE én minden erőmmel azon leszek, hogy tisztára mossam a nevem. Ui: sosem volt élő madár, ez egy játék."

A történtek miatt többen feljelentést tettek. A Szurkolók az Állatokért – Szurkolók az állatkínzás ellen nevű nonprofit szervezet jelezte, hogy "rajta vannak az ügyön". G.B. egyik szponzora pedig megszakította az együttműködést - írja a Blikk.