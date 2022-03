Csuti egy gyanús beszélgetés miatt nézett bele Edina telefonjába. Most elárulta, mit látott akkor, és mi volt ennek a következménye.

Csuti és Kulcsár Edina az év elején jelentették be, hogy a házasságuk véget ért. Nem sokkal később a modell nyilvánosságra hozta, hogy új szerelem van az életében. Választottja nem más, mint a fiatal rapper, G.w.M. Ezzel alaposan felkavarta a közvéleményt, és rengeteg támadást is kapott. Kapcsolatuk és válásuk részleteiről Edina inetrjút is adott a Life.hu-nak, Csuti pedig az Összezárva Hajdú Péterrel című műsorban vallott a nehézségekről, amiken keresztülmentek.

"Ő folyamatosan várta tőlem azt az érzelemkimutatást, ami nekem nem megy automatikusan, amihez változtatni kellett volna az életünkön. De nem tettük. Ennek a kapcsolatnak akkor is véget lett volna, ha nem lép be harmadik fél" - szögezte le Csuti.

"Észrevettem egy beszélgetést Edina telefonjában. Éreztem, hogy van valami, és amikor elaludt, hajnalban megnéztem. Ott voltak az üzenetváltások, de nem ébresztettem fel. Majd reggel, amikor kérdezte, hogy megölelem-e, mondtam, hogy nem. Ekkor említettem meg, hogy láttam valamit, amire szeretnék magyarázatot kapni. Álnéven ment a beszélgetés, nem tudtam, hogy kiről van szó. Teljesen összetörtem, mindketten sírtunk. Mondtam, ha nem változtatunk radikálisan az életünkön, akkor nem normális, hogy ennyi munka mellett totálisan elhaladunk egymás mellett. Én mindent megtettem volna tavaly ezért. Nagyon későn változtam, és akkor ő már erre nem volt befogadó" - idézi a Bors a beszélgetést.

"Amiatt haragszom, ahogy kommunikált. Egyetlenegy dolgot hiányoltam ebből az egészből: az empátiát. Ezt meg lehetett volna fogalmazni másképp. Lehetett volna nem vigyorogva interjút adni a klipjéről, miközben pont meghal bánatában a videóban, mert a szakításáról énekel. Én próbálok úriember módjára viselkedni, férfiként gondoskodni a volt feleségemről, és természetesen a gyerekeimről. Az, ami a lelkemben végig ment, azzal megbirkóztam egyedül" - tette hozzá.