"A legrosszabbra gondoltunk, nagyon rosszul nézett ki a robbanás után, de reméljük, felépül" – mondta a menedzsere, Alex Bornote.

Az ökölvívóra még több vizsgálat is vár, abban bíznak, hogy csak a retinája sérült meg, különben akár műtétre is szükség lehet. Legrosszabb esetben elveszítheti látásának a 80 százalékát. Az azonban bizakodásra ad okot, hogy a bokszoló már fényeket és árnyakat is érzékel - írja a Blikk.

Halálos baleset történt vasárnap este Budapesten a Budafoki úton. Felborult egy személygépjármű, a sofőr pedig a helyszínen életét vesztette.