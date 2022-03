Kalamár Tamás, a Barátok közt atyja 1998-tól 2015-ig a legsikeresebb magyar sorozat producere volt, most azonban kellemetlen helyzetbe került.

Kalamár Tamás elsőrendű vádlottja lett egy büntetőügynek, amelyben az ügyészség szerzői jog 100 milliós vagyoni hátrányt okozó megsértésével vádolja két társával együtt. A vád szerint Kalamár volt a vezető producere a 2017-ben bemutatott Oltári csajok című sorozatnak, ám a történet nem a sajátja volt. Dr. Köbli-Sík Viktória Szerelemkereső című regényét dolgozták át, amivel nem is lenne semmi probléma, de az írónő nevét sehol sem tüntették fel, és egy forintot sem kapott a sorozat után.

"A vád szerint a sértett írt egy regényt, amelyet eljuttatott több televíziózásban, illetve filmezésben érintett személyhez, céghez annak érdekében, hogy abból forgatókönyvet írhasson és tévésorozat készülhessen. Az I. rendű vádlott producer és showrunner megszerezte a sértett – nyomtatásban meg nem jelent, szerzői jogvédelem alatt álló – regényét, majd azt a II. és III. rendű vádlottak, illetve az ismeretlen helyen, külföldön tartózkodó társuk rendelkezésére bocsátotta és aktív közreműködésükkel televíziós sorozattá átdolgozta, majd megfilmesítette és azt saját műveként tüntette fel" –áll a Fővárosi Törvényszék közleményében, amiből az is kiderül, hogy a sértettnek több mint 100 millió Forint vagyoni hátránya keletkezett. A botrány egyébként nem is most robbant ki. Az írónő már akkor megkereste Kolosi Pétert, az RTL Klub programigazgatóját, amikor népszerűsíteni kezdték a sorozatot, de nem járt sikerrel.

A Blikk megkereste Kalamárt, aki így nyilatkozott a jelenlegi helyzetről: "Egyelőre nincs miről beszélni, annyit viszont elmondhatok, hogy teljesen alaptalan az ellenem felhozott vád".

Az írónő eddig nem reagált a megkeresésekre.

2017 októberében indult az Oltári csajok. A telenovellát 100 estén keresztül követhették nyomon a nézők.