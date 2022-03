Mila Kunis és Ashton Kutcher nemrég Instagram-videóban jelentették be, hogy segítenek az orosz-ukrán háború menekültjeinek. A színésznő elmondta, hogy büszke ukrán származására, adományokkal támogatja a menekülteket, és arra kérte a követőit is, hogy segítsék Ukrajna lakóit.

Két nap alatt meg is lett a 30 millió dolláros kitűzött összeg fele. Ők 3 millió dollárral járultak hozzá a saját vagyonukból. Egyébként nem csak Kunis az egyetlen ukrán felmenőkkel rendelkező sztár. Például Leonardo DiCaprio nagymamája is ukrán származású, ezért a színész 10 millió dollárt ajánlott fel a rászorulók számára.

De Steven Spielberg háromszoros Oscar-díjas amerikai filmrendezőnek is vannak ukrán rokonai, de azt is kevesen tudják, hogy Vera Farmiga ukrán bevándorlók gyermeke és hatéves koráig nem is beszélte az angol nyelvet - derült ki a Tények pluszból.