Német örökösnőnek adta ki magár Anna Szorokin, aki Anna Delvey-ként verte át a fél New York-i elitet. Kiderült, hogy kitoloncolták Amerikából.

Már évekkel ezelőtt szárnyra kapott az orosz származású Anna Szorokin története, aki német örökösnőnek adta ki magát és művészi szinten verte át a New York-i elit felét. Hatalmas pénzeket csalt ki a felső tízezerből, megjelenése, határozottsága és fényűzőnek tűnő élete miatt senki nem vonta kétségbe történetét, ami nagyjából arra épült, hogy éppen várja, hogy kifizessék a hatalmas vagyonát. Anna Delvey néven szerzett helyet magának a felső tízezerben, de hiába építette fel nagy gonddal hamis életét, lebukott és bíróság elé került. 8 vádpontban találták bűnösnek, 12 évet kapott, de feltételesen szabadon engedték.

A Netflix készített sorozatot a történetéből, a szolgáltatótól kapott összegből a tartozásait is rendezni tudta. A vízuma azonban lejárt, ezért fogta el a bevándorlási hivatal és a hírek szerint már ki is toloncolták az Egyesült Államokból, és felrakták egy Franfurtba tartó gépre - írja a New York Post.