Az örökösnő álarca mögött című kilenc részes minisorozatot Shonda Rhimes készítette, akihez számos sikersorozat kötődik, mint a Bridgerton – aminek a producere volt–, a Botrány vagy a Grace Klinika. Az általa készített produkciókat jellemezi a szappanoperák hangulatvilága, ahol a felfokozott hangulat, a fordulatos cselekmény és természetesen csipetnyi romantika is garantált.

A történet egy fiatal, orosz származású huszonéves nőről, Anna Sorokinról (Julia Garner) szól, aki egy divathét miatt New Yorkba utazik, és úgy dönt, hogy él a város adta lehetőségekkel. Főhősünk mégsem eredeti néven, hanem Anna Delvey fantázianéven válik ismertté, akit német örökösnőként ismer meg a New York-i elit. Célja, hogy a felső tízezer minden vagyonára rátegye a kezét, és ennek érdekében bármire képes. A narratíva alapjául valós események szolgálnak, melyre a készítők minden epizód elején felhívják a figyelmet. Jessica Pressler Anna Sorokinról szóló eredeti cikke még 2018-ban látott napvilágot, amelyben fényt derít a nő eredeti szándékára és választ ad valódi kilétére.

Anna Sorokin a német örökösnő bőrébe bújva igazi kaméleonként éli mindennapjait. Egy átváltozóművész, aki mindenkinek más-más oldalát mutatja. Már az első részben betekintést kapunk abba, hogy célja elérése érdekében milyen trükkökhöz folyamodik. A legmegdöbbentőbb, hogy mindezt lebilincselő módon műveli. A karakter a nézőt sem nem dühíti, sem nem bosszantja, inkbb már-már csodálattal tölti el. Olyan, mintha több énje lenne, és éppen ezért nem lehet eldönteni, hogy Anna egy pszichopata, vagy egy ártatlan, nagy álmokat dédelgető jótevő.

Noha a cselekmény főszála Anna Sorokin igaz történetére helyezi a fókuszt, mégis betekintést nyerünk az újságíró, Vivian Kent (Anna Chlumsky) életébe is. A riporter egy sokadik #MeToo kampány helyett több fantáziát lát Sorokin sztorijában, így titokban egy mélyinterjún kezd el dolgozni. Ha jó interjút sikerül készítenie, az akár megmentheti a karrierjét is . Ezért már az első epizódban nyomást gyakorol Sorokinra, hogy a fiatal lány ne fogadja el a felkínált vádalkut. Vivian rájön, hogy mire vágyik a hamis örökösnő, így eléri célját: Anna belemegy az interjúba. A Sorokin-ügy mellett, Vivian karakterén keresztül betekintést nyerünk a modern zsurnaliszta hétköznapjaiba, sőt a karrierista terhes nő vívódásaiba is.

Amellett, hogy a minisorozatban megismerjük Anna Sorokin életét, a sorozatrészek megmutatják az elit túlértékelt, sekélyes világát is. Anna többször úgy nyilatkozik, hogy nem számít a pénz, miközben minden akciója mögött a pénzügyi előnyt és üzleti érdekeit tartja szem előtt. Valóban komoly dilemmát okoz, hogy kicsoda Anna Sorokin: elhiggyük neki a Robin Hood-mesét, vagy inkább egy eszelős, őrült nővel van dolgunk?

Nézd végig Az örökösnő álarca mögött című Netflix sorozatot, és döntsd el magad!