A bíróság egyelőre nem jogerős ítélete szerint Péter végzett édesapjával, a szakértők elmondták, milyen sérülései voltak a meggyilkolt színésznek. A tragédia majdnem két éve történt. Tavaly februárban özvegye, Humenyánszky Jolán is elhunyt.

A gyilkossággal vádolt Péter sosem ismerte el tettét, az ítélet kihirdetése után is azt mondta, nem tudja, mi történt a végzetes napon.

"Nem értem ezt az ítéletet, nem tudom, mi lesz így. Nem tudom, mi vár rám, a következő bíróság talán kimondja majd az igazságot... Én még mindig nem tudom, mi történt azon a napon, és azt sem, hogy édesanyám miért nem mondta el az igazat a rendőrségen: én az ő védelmére mentem oda" - mondta Péter a Blikknek. A tárgyaláson kiderült, többször hívott édesanyja rendőrt a fiára, de eljárás csak egyszer indult ellene, akkor két év szabadságvesztésre ítélték három évre felfüggesztve a végrehajtását, de most ezt is le kell töltenie. Az ítélet szerint legkorábban 25 év múlva szabadulhat, 10 évre a közügyektől is eltiltották és kétmillió 160 ezer forintos bűnügyi költséget is meg kell fizetnie.

Az ügyészség elfogadta az ítéletet, de Péter felmentésért fellebbezett, így a tárgyalás nemsokára másodfokon folytatódik. A család egyik rokona szerint a fiú megérdemli a büntetést. "Hiába telik az idő, ez a tragédia még mindig felfoghatatlan. Szörnyű, ami a családdal történt. Péter megérdemli az ítéletet, borzalmas, amit az apjával tett" - mondta a rokon.