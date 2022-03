A Mirror információi szerint Wyatt Rose Wheeler szülei, amikor kislányuk megbetegedett, azt hitték, csak egy szokásos megfázás. Ám, mivel három nap után sem javult az állapota, sőt, inkább rosszabbodott, a gyerek nehezen vette a levegőt, a szülők felhívták a gyermekorvosukat, aki azt javasolta, hívjanak mentőt.

Ezt meg is tették, a kiérkező mentők elmondása szerint a kislány nagyon rossz állapotban volt akkor. A mentőorvos, Robert Huish azt mondta, hogy Wyatt nagyon sápadt volt, a felső és alsó ajka is duzzadt volt, ugyanakkor, ha halkan is, de beszélt, és fejével igent-nemet bólintott.

"Én személy szerint nagyon régóta nem láttam olyan rossz állapotú gyereket, mint Wyatt" - nyilatkozta Dr. Huish.

A vizsgálatot megzavarta, hogy a szomszédból átrohant egy nő, hogy nézzék meg a férjét, aki lezuhant a lépcsőről. A mentősök átmentek, majd egyikük azzal tért vissza, hogy a férfinek nincs pulzusa. Ekkor döntött úgy az apa, hogy maga viszi be lányát a kórházba.

A vizsgálatot Dr. Owain Davies végezte, aki nem hallott zihálást Wyatt légzésvizsgálatakor.

"Mindkét mandulán duzzanatot láttam... A diagnózisom akut mandulagyulladás volt" - áll az orvos nyilatkozatában, aki azt is elmondta, hogy penicillin kúrát írt fel a kislánynak, és hazaengedte, mivel semmi nem utalt légúti megbetegedésre.

A gyermeket két nappal később a szülei holtan találták a kiságyában. A halottkém vírusos bronchitiszt állapított meg a halál okaként.

Az eset 2020-ban történt, ám a vizsgálatok még mindig folynak, hogy kiderítsék, kinek a hibájából halt meg a kétéves gyermek.