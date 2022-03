Az orosz-ukrán háború során több várost is, például Mariupolt, Szumit és Akhtirket is bombázás érte. Iskolát, színházat és szülőotthont is leromboltak, de a büntetés-végrehajtási intézetek is megsérültek. Egyes hírek szerint az őrök el is hagyták a börtönöket, többen rabokal együtt jelentkeztek a harcoló egységeknél, mások azonban kihasználhatják a kaotikus helyzetet, és a sérült épületből kitörve más országba menekülhetnek.

Teplán Tibor nyugdíjas nyomozó szerint jelenleg egyik menekülteket fogadó országnak sincs kapacitása az olyan szintű ellenőrzésre, mely kiszűrné az esetleges bűnözőket.

"Jelenleg egyetlen, Ukrajnával határos ország rendőrségének és hírszerzésének sincs kapacitása arra, hogy a menekülteket nemzetbiztonsági és belbiztonsági veszélyeztetettség szempontjából elemezzék. Alapesetben a magányos, egyedül érkező férfiak a leggyanúsabbak, de jelen helyzetben a sorozás elől is menekülnek a férfiak, el kell fogadni, hogy valaki nem akar harcolni. Ráadásul egy bűnöző is menekülhet a családjával, nincs mód a szűrésére, alaposabb kikérdezésére. Sokan jönnek iratok nélkül, a számuk csak nő majd a frontvonalon nyitott humanitárius folyosók megnyitása után. A regisztrációnál a menekültekre vonatkozó protokoll alapján el kell fogadni az általuk elmondottakat, utólagos ellenőrzéssel. Ha egy bűnöző, egy börtönből megszökött rab így jut be az országba, az természetesen nem várja majd be a késleltetett kontrollt, iratot szerez s továbbáll. Egy biztos, ahogyan a délszláv helyzetnél, ahogyan a szír háború területeiről, az ukrán-orosz háború felől érkező menekültáradatot is kihasználják a bűnözők, s erre számítaniuk kell a hatóságoknak" - mondta a Blikknek Teplán Tibor.