MC Hammer, vagy igazi nevén Stanley Kirk Burrell színészként és koreográfusként is megpróbált nevet szerezni magának, de igazán nagy sikert csak a U Can't Touch This című slágerével tudott elérni. A több mint harmincéves nótát még azok is dúdolják, akik nem is éltek a dal megjelenésekor.

Annak ellenére, hogy az ezredforduló után már keveset hallottunk róla, Hammer a mai napig aktív a tengerentúlon. Zenél, szinkronizál és ha úgy adódik, akkor műsort vezet és filmezik is. Azt talán kevesen tudják róla, hogy nagyon fontos számára a vallás, és még a nyolcvanas években elkezdett teológiával foglalkozni.

Lelkészként, prédikátorként is dolgozik, ő volt például az, aki előtt örök hűséget fogadott egymásnak a Mötley Crüe frontembere, Vince Neil és Lia Gerardini. Kiemelten foglalkozik a börtönbe jutottakkal és a fiatalokkal is.

60 lettem emberek. Áldott vagyok, nem panaszkodom, köszönöm az istennek a családomat, a kultúrát, a művészetet, az unokáimat, nagyon hálás vagyok mindenért. Köszönöm nektek a születésnapi jókívánságokat, 60..., köszönöm istenem, jól vagyok!

– mondta közösségi oldalán MC Hammer a legfrissebb videójában.