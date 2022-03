A darázsszezon - időjárástól függően - már március vége felé várható. A megtermékenyített királynő ekkor építi meg a fészkét, amibe lerakja a petéket. Darázsfészekkel akár az otthonunk padlásán is találkozhatunk. Fontos tudni, mit tegyél és mit ne tegyél semmiképp se ilyenkor.

"Amikor felmegyünk a padlástérbe és meglátunk egy focilabda nagyságú fészket, azt bizony nem több év alatt építették meg, hanem egy márciustól augusztusig tartó időszak alatt" - nyilatkozta a Ripostnak a kártevőirtás szakértője, Kovács Tamás.

Hozzátette, a darazsak irtása veszélyes és szakembert igénylő feladat, senki ne kezdjen hozzá maga.

Tudni kell azt is, hogy a darazsak fullánkja kilenc féle toxint tartalmaz, ez mind idegméreg, ami az emberre is veszélyes, csak azért nem halunk bele mert a testméretünk nagyobb, mint a zsákmányállatoké. Viszont a méreganyagot a szervezet elraktározza, amiből bármikor baj is lehet, a fulladástól kezdve a halálig - mondta el a szakember.

A darázsirtás 30 és 120 ezer forint között van attól függően, hogy a fészek milyen helyen van. Nem ritka ugyanis, hogy alpin technikát kell igénybe venni, hogy elpusztítsák. Ugyanakkor ma már Magyarországon 5-6 olyan biztosító van, amelynél igénybe lehet venni a darázsfészek-irtásra vonatkozó kiegészítést - tájékoztatott Kovács Tamás.