Bobbi-Anne McLeod gyanútlanul várakozott az otthonához közeli buszmegállóban, amikor tavaly novemberben megállt mellette egy autó. A kocsiból kiszállt Cody Ackland gitáros, majd erőszakkal berángatta a járműbe Bobbi-Anne-t és egy tompa hangszerrel agyonverte a lányt. A holttestet egy Plymouth-hoz közeli erdőben rejtette el.

A gyilkosság után három nappal Cody maga sétált be a rendőrségre, ahol beismerte a tettét. A zenész a napokban a bíróságon is bűnösnek vallotta magát, de nem tudott magyarázattal szolgálni a tettére. A tárgyalóteremben ott volt az elhunyt lány családja, akik közül többen is zokogórohamot kaptak. A bíró életfogytiglani börtönbüntetést szabott ki a gyilkos gitárosra – írja a DailyMail.