A bíróság az ügyben a vádlott távollétében hozott elsőfokú határozatot, amelyben a jelenleg Izraelben, kiadatási őrizetben lévő 32 éves férfit több emberen elkövetett emberölésben találta bűnösnek, és rendelkezett arról, hogy az elkövető legkorábban 40 év után bocsátható feltételes szabadságra, valamint köteles ötmillió forint bűnügyi költséget megfizetni.



A gyilkos 2018-ban Németországban ismerkedett meg az ott tanuló 21 éves magyar nővel. Kapcsolatuk komolyra fordult, a vádlott a párját a családjának is bemutatta Izraelben, a férfi többször tartózkodott szerelme és a nő édesanyjának kaposvári albérletében is. A nő anyja ugyanakkor nem nézte jó szemmel a kapcsolatot, mert a férfi féltékeny volt: el akarta érni, hogy barátnője a felügyelete nélkül ne találkozzon más férfiakkal.



A vádlott agresszív, számon kérő viselkedése miatt a lány 2018 októberében szakított vele, de hamar kibékültek, a férfi néhány nappal később, október 21-én a sértetteknél tölthette az éjszakát. Hajnalban átment párja édesanyjának szobájába, egy puha anyaggal befogta az alvó asszony száját és az orrát, amitől néhány percen belül megfulladt. Ezután hasonló módon a barátnőjével is végzett. Cselekménye leplezésére a vádlott tüzet okozott a lakásban. A tűz elől az erkélyre menekült, segítségért kiabált, a tűzoltók mentették ki.



A férfi nem sérült meg, de egy napot kórházban töltött, másnap gépkocsival Belgrádba, onnan repülőgéppel Izraelbe utazott, így még azelőtt elhagyta Magyarországot, hogy a szakértői vizsgálatok eredményéből kiderülhetett volna: a sértettek nem a tűz miatt haltak meg. Az elkövetőt Izraelben fogták el és vették őrizetbe.



Az ítélettel szemben az ügyész súlyosbításért, a védő elsősorban felmentésért, másodsorban enyhítésért adott be fellebbezést.