A hírt Jennifer Lopez is megerősítette.

Jennifer Lopez az OnTheJLo.com weboldalon jelentette be a nagy hírt, hogy Ben Affleck másodszor is eljegyezte, de előtte Instagramján felhívta követői figyelmét az Instagramon, hogy figyeljék az oldalt, mert nagy bejelentéssel készül. Itt mutatta meg halványzöld gyémántgyűrűjét is.

Lopez és Affleck nem elsőzör vannak együtt, kapcsolatukról bővebben itt írtunk.