Most már biztos, Jennifer Lopez és Ben Affleck 20 év után újra egymásra találtak, hiszen csókolózás közben kapták őket lencsevégre. Ennek apropóján felelevenítettük, milyen út is vezetett idáig, hiszen nem gyakori a sztárok körében, hogy egy évtizedekkel korábbi kapcsolatot élesztenek újjá, méghozzá fiatalkori hévvel fűszerezve.

Kapcsolatuk egy munka miatt kezdődött. JLo és Ben Affleck közös filmjük, a Gengszter románc 2001 év végén kezdődő forgatásán dolgoztak együtt. Bár a mozi nem aratott túl nagy sikert, kettejüket igen közel hozta egymáshoz. Történt mindez annak ellenére, hogy ekkor Lopez még vígan élte második házasságát, de a sármos színésszel való közös munka után gyorsan be is adta a válókeresetet. Így ért véget házassága Cris Judd-dal, és kezdődött el szerelmi románca Ben Affleckkel.

Kapcsolatuk sokakat meglepett, de még a kétkedő hangok is elcsendesedtek, amikor 2002 novemberében Ben megkérte JLo kezét, méghozzá egy gyönyörű rózsaszín gyémántgyűrűvel.

Az ebben az évben bombasikerként robbant Jenny from the Block című dalában Jennifer Lopez bemutatja, hogy a lesifotósok mennyire ellehetetlenítik magánéletüket, sőt, a videoklip remekül érzékelteti iazt is, hogy egy-egy elkapott pillanatukat mennyire eltorzította a média. A dal érdekessége, hogy szinte megjósolta kapcsolatuk végét.

2003 szeptemberében, pár nappal esküvőjük előtt lefújták a szertartást. Arra hivatkoztak, hogy túl nagy körülöttük a médiaőrület. Akkor így nyilatkoztak:

Az esküvőnk körüli túlzott médiafigyelem miatt úgy döntöttünk, hogy elhalasztjuk. Amikor komolyan szóba került, hogy három különböző csali menyasszonyt kellene alkalmaznunk, három különböző helyszínen, rájöttünk, hogy valami nincs rendben.

Valóban, valami nem volt rendben, méghozzá a kapcsolatukban, mivel pár hónappal később szakított az álompár. Később mindketten úgy nyilatkoztak, hogy valódi szerelem volt köztük, de elkövették azt a hibát, hogy túlságosan beengedték magánéletükbe a nyilvánosságot, ami mérhetetlen pusztítást végzett a kapcsolatukban. Tehát nem a szerelem ért véget, ezt soha, egyik interjúban sem említették.



Ezután a két sztár évekig külön utakon folytatta életét.Jennifer Lopez 2004-ben hozzáment Marc Anthony énekeshez, akitől ikrei születtek, Ben Affleck pedig JLo esküvője után egy évvel vette feleségül Jennifer Garner színésznőt, akitől három gyermeke született. Látszólag mindketten más mellett találták meg a boldogságukat, ám ez csak pár évig tartott.

Először JLo vált el férjétől 2014-ben, majd pár kapcsolat után úgy tűnt, a színész-énekesnő révbe ért Alex Rodriguez mellett. Eljegyzésük után azonban döbbenetes módon nem az esküvőjüktől, hanem szakításuktól lett hangos a média. A férfi ugyanis megcsalta Jennifer Lopezt, aki bár próbálta újraépíteni a bizalmat, idén év elején végül mégis a szakítást látta az egyetlen megoldásnak. Ben Affleck 2018-ban vált el feleségétől, és utána nem is volt kifejezetten komoly párkapcsolata.

2021-ben, közel 20 évvel első kapcsolatuk kezdete után Jennifer és Ben újra találkozgatni kezdett. Együtt nyaraltak Montanában, majd a színészt egyre többet látták JLo Miamiban bérelt házában. Sőt, még egy közös romantikus vacsorát is elköltöttek Los Angelesben, Wolfgang Puck új éttermében.

Ekkortájt egy bennfentes a People magazinnak így nyilatkozott:

Nagyon boldogok együtt, ez nem alkalmi kapcsolat. Nagyon komolyan veszik, és szeretnék, ha tartós lenne. Június elején aztán barátaik előtt színt vallottak, és elismerték, hogy újra egy párt alkotnak. Elmondták nekik, hogy sokat beszélgettek a 20 évvel ezelőtti dolgokról, és arról, hogy akkor miért nem sikerült nekik. Teljesen egy hullámhosszon vannak, és úgy érzik, most okosabban tudják majd kezelni a magánéletükkel kapcsolatos dolgokat, hiszen érettebbek lettek.

Most az a hír járja, hogy a pár közös otthonukat keresik Los Angeles-ben. A barátaik szerint tökéletes páros, igazi lelki társak. Ben Affleck és Jennifer Lopez is teljesen kivirult, mióta újrakezdték kapcsolatukat, és úgy érzik, ez most valóban örökre szól.