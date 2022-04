Szombaton érkezett a hír, hogy Heves megyében egy fehér Porsche lesodródott az útról, majd fejre állt. A balesetben a sofőr a helyszínen életét vesztette. Mint kiderült, Győzike egy közeli ismerőse volt a baleset áldozata, a showman az alábbi sorokkal búcsúzott barátjától:

"Szomorú szombat ez a mai nap. Szomorú, mert a kedves barátaink elvesztették egyetlen gyermeküket! Apaként felgondolni, átérezni sem tudom, hogy ezt a súlyos tragédiát hogyan lehet feldolgozni. 22!!! Sajnos Neked csak ennyi adatott Tomika! A mennyek országa lett az új otthonod, az angyalok vigyáznak Rád! Istenem! Ez felfoghatatlan!"

A fiatalt rengetegen gyászolják, a barátok és a család egyelőre képtelen felfogni a történteket.

"(...) Minden emberben volt már rossz érzés. Bennem az volt kora reggel óta, de betudtam ennek az esős időnek és annak, hogy fáradt vagyok. Sajnos nem az volt, bárcsak az lett volna! Közvetlen a baleset után azonnal írtam neked, hogy remélem, nem Te voltál, de ha mégis, ugye nincs semmi bajod, nyugtass meg. Sajnos az üzenetemre nem érkezett válasz, majd kis idő múlva jöttek a telefonok, mindenki hívta a közös ismerősöket, barátokat és mindenkit sokkolt a hír, hogy mi történt" - írta egy barátja.

Tomi már egészen fiatalon sikert sikerre halmozott, a család fém-, ércnagykereskedelemmel foglalkozó vállalkozásában dolgozott. Bár szerette a drága ruhákat és a luxusautókat, barátai szerint Tomi mégsem szállt el, sosem kérkedett vagyonával.

"Tisztességes fiú volt. Már gyermekkorától kezdve dolgozott az édesapjával együtt a család nagymenő vállalkozásában. Nem volt elkényeztetve, tele volt tervekkel, ambíciókkal. Sohasem vágott fel a sikereivel, de mint minden fiatal, szeretett szórakozni. Azt is felelősségteljesen. Bokszolt, a sport területén is olyan elkötelezett volt, mint a munkájában. Ő tudott élni. Igazán élni. Még nem fogtam fel, hogy többé nem fog felhívni, nem ülünk be egy italra, nem beszélgetünk át estéket. Nagyon szerény gyerek volt, akinek mindenkihez volt egy-két kedves szava" - mondta Tomi egy ismerőse a Blikknek.