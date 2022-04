A Perseverance egy évvel korábban landolt a Jezero-kráterben. A robot feladata, hogy érdekes kőzeteket kutasson fel, és olyan mintákat gyűjtsön, amelyeket később a Földre szállít. A marsjáró képein először egy mérnök szúrta ki az ejtőernyőt árpilis 6-án - írja az IFL Science.

Nem sokkal később a NASA egyik szakértője, Kevin M. Gill is igazolta az észlelést. A mérnökként és képfeldologzóként is tevékenykedő férfi még egy fotót is feltöltött a Twitterre, ami a misszió 404. napján készült.

A marsjáró ejtőernyője már akkor felkeltette az űrkutatás iránt érdeklődők figyelmét, amikor landolt. Az ejtőernyőbe egy kódolt üzenetet rejtett el a misszió csapata.