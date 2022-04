A legtöbb nyom továbbra is B. Lászlóhoz köthető, azonban a bíróság még mindig nem zárta ki annak lehetőségét, hogy a vádlott igazat mond és tényleg nem bántotta az egykori villalakót. A Tények stábja két halottlátóhoz is ellátogatott, hátha kapcsolatba tudnak lépni VV Fanni szellemével. Hátborzongató élményben volt részük, ugyanis a halott lány megjelent és megtudták, hogy melyik országban van a holtteste, valamint azt is, hogy a lány szeretné-e, hogy megtalálják a testi maradványait.

A teljes videót itt lehet megtekinteni: