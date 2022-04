Nem tudni, miért döntött a stílusváltás mellett, de rajongóit is meglepte az énekesnő.

A Pussycat Dolls énekesnője egy időben rengeteget hallatott magáról, a kétezres évek elején nem volt hét, amikor ne szerepelt volna valamelyik angol bulvárújság címlapján. Egykori zenekarával sorban adták ki a slágereket, a sajtó mégis a magánéletétől volt hangos. Nicole Scherzinger ugyanis majdnem nyolc évig egy párt alkotott a későbbi hétszeres Forma-1-es világbajnokkal, Lewis Hamiltonnal.

Az énekesnő azután kezdett szólókarrierbe, hogy kivált az együttesből. Saját dalaival azonban közel sem tudott akkora sikert elérni, mint a csajbanda élén, ezért is dönthetett úgy, hogy visszatér egykori formációjához. Nicole a zenélés mellett rendszeresen feltűnik különféle tévéműsorokban, a brit nézők például hosszú éveken át láthatták őt a helyi X-Faktor zsűritagjaként. Bárhol szerepelt is, mindenhol éjfekete hajjal jelent meg.

Ezért is lepte meg most a rajongóit, amikor talán életében először megvált fekete tincseitől és platinaszőkére váltott. A kommentelők szerint ezzel a külsővel akár csatlakozhatna is a Kardashian-családhoz.