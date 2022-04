A magyar családanya holttestét egy hokitáskában találta meg egy járókelő New Yorkban. G. Orsolya aznap színházba ment, de már nem ért haza. A gyilkosság után a nő férje életveszélyes fenyegetést kapott.

A magyar nő holttestére egy kutyát sétáltató férfi bukkant rá. A járókelő először azt hitte, hogy egy próbababa van a táskában, később tudatosult benne, hogy egy valódi holttestet rejt a sporttáska. Több biztonsági kamera is rögzítette, ahogy egy ismeretlen péntek este azt a véres táskát húzta maga után New York utcáin, amiben a meggyilkolt G. Orsolya feldarabolt holtteste volt.

Orsolya már hosszú évek óta élt az Egyesült Államokban, egy lítiumkereskedőhöz ment férjhez. Két gyermekük született, Leo és Jamie. A külső szemlélők szerint idilli boldogságban éltek egy kétmillió dolláros házban, Forest Hills-ben.

G. Orsolya férje, Howard és a 17 éves fia elutaztak otthonról a hétvégére, a kisebbik gyermek otthon maradt az anyjával. Miután az édesanya szombaton elment színházba a barátaival, Leo hiába várta haza. Egy ismeretlen tettes brutálisan végzett a nővel.

Az amerikai sajtóértesülések szerint a rendőrök bilincsben vitték be az őrsre a kisebbik, 13 éves fiút, aki hamar tisztázta magát, így hazaengedték. A tragédia hírére a családfő és a nagyobbik fiú is hazasietett. Howard elmondta a rendőrségnek, hogy ő is kapott egy fenyegető üzenetet, miszerint a családja következik.

A Bors megkereste Orsolya édesanyját, Babit. Bár az idős asszony nem kívánt nyilatkozni, azt elmondta, hogy az amerikai rendőrség sem tud biztosat, de a külföldi média sok valótlanságot közölt lánya halálával kapcsolatban.