Ahogy mi is megírtuk, hétfőn késő este egy 18 éves nő leesett a Margit hídról, egyenesen az erős sodrású, jéghideg Dunába. A lánynak hatalmas szerencséje volt, mivel a szemtanúk azonnal értesítették a rendőrséget.

"Kint voltunk a szolgálati hajóval a Dunán, amikor szólt az irányítónk, hogy menjünk a Margit hídhoz, mert bejelentés érkezett, hogy a vízbe került valaki" – mondta a Borsnak Balázs Benedek rendőrfőhadnagy, korábbi világbajnok kick-box harcos. "Körülbelül két perc alatt ott voltunk, és meg is láttuk a vízben a hölgyet, segítségért kiabált. Melléálltunk a szolgálati hajóval, és be is emeltük, fél perc sem volt az egész".

A fiatalnak hatalmas szerencséje volt, mivel a víz ekkor alig 12 fokos volt, tehát minden azon múlt, hogy milyen gyorsan ér hozzá a segítség.

"A fiatal hölgy a helyzethez képest jó állapotban volt, mivel tudott kommunikálni. Nyilván meg volt ijedve, összefüggéstelenül beszélt, de ami a legfontosabb, hogy a lehetőségekhez képest jól volt" - mondta a rendőr. A mentést követően a lányt a Kopaszi-gáthoz vitték, ahol a mentősök már várták őket.

"Az egész fél óra alatt lezajlott, az akció alig négy percbe telt. Nagy szerencse az is, hogy látták, ahogyan a vízbe került, és mi is elsőre oda tudtunk állni" - mondta.