Kis Grófo rokona, Kis Palika sokáig tagadta, hogy egy kalandból kisfia született volna, amíg nyilvánosság elé nem került a történet. Most azonban - az anya állítása szerint - magához akarja venni a gyereket.

Mint ahogy arról mi is beszámoltunk, hatalmas botrány alakult ki Kis Grófo rokonságában, ugyanis kiderült, hogy a mulatós sztár szintén zenész unokatestvérének, Kis Palikának lehet egy házasságon kívüli gyereke. Egy fiatal nő, Napsugár azt állítja, a zenésznek nemcsak a házasságában, de tőle is született gyermeke. Mivel az apa nem ismerte el a kisfiút, a nő bírósághoz fordult. "Ez egy alkalmi dolog volt, de terhes lettem. Már négy hónapos voltam, amikor kiderült. Sajnos, így jártam..." - mondta Napsugár. A DNS-teszt igazolta a zenész apaságát, ennek ellenére semmi nem történt egészen mostanáig.

"Csütörtök este felhívott Palika. Nagyon csúnyán beszélt velem, szitkozódott, átkozódott, megalázott, és számon kért, hogy miért tártam a nagyvilág elé a történetet. Nagyon csúnyán összevesztünk, ezért letettem a telefont. Később visszahívott, akkor már egy kicsit nyugodtabb volt a hangja, azt hittem, végre normálisan beszélhetünk, de tévedtem. Azt mondta, elismeri sajátjának a kisfiút, vállalja ország-világ előtt, de el is veszi tőlem, és ő fogja nevelni. Azt is mondta, hogy majd a bíróságon eléri, hogy nála helyezzék el a kicsit, és csak akkor láthatom, ha ő engedélyt ad rá. Sokkot kaptam! Két és fél éve a gyerek felé se néz, nem volt jelen az életében, most meg el akarja venni? Nem adom a fiamat, harcolni fogok érte, nem veheti el tőlem senki" - mondta Napsugár a Blikknek. Hozzátette, a helyzetet bíróság előtt szeretné rendezni. "Azért van erre szükség, hogy ismerje el a fiamat, ne titkolja mindenki előtt. Nem kell a vagyona, csak gyerektartásra tartok igényt, hogy az ő kisfiának mindent megadhassak."