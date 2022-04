Egy fiatal nő, Bóni Napsugár azt állítja, a zenésznek nemcsak a házasságában, de tőle is született gyermeke. Elmondta, hogy egy klipforgatás kapcsán ismerkedtek meg, amikor Palika szereplőket keresett, de végül a forgatáson nem vett részt. A zenész és Napsugár között vonzalom alakult ki, és ennek a vonzalomnak lett a gyümölcse a már kétéves Valentinó. A nő fájlalja, hogy az apa nem ismeri el gyermekét, így a bírósághoz fordult.

"Ez egy alkalmi dolog volt, de terhes lettem. Már négy hónapos voltam, amikor kiderült. Sajnos, így jártam..." - mondta Napsugár a Blikknek. Hozzátette, bántja, hogy az ő gyermeke a zenész házasságában született gyermekeivel ellentétben nem kap egyenlő figyelmet és bánásmódot az apjától.

"Tudtam, hogy családja van, és nem is hitegetett azzal, hogy elhagyja őket értem. Én csak azt akartam, ha már így alakult, ismerje el, hogy a kétéves kis Valentinó az ő fia. Nem tette, ezért nem volt más választásom, bíróságra mentem és DNS-teszt készült, ami alapján 99,9999% eséllyel Palika az édesapa. Ő ennek ellenére sem ismeri el, titkolja, letagadja, és nem is támogatja" – folytatta a nő.

"Néhány alkalommal utalt pár tízezer forintot, de az semmire sem elég. Szeretném, ha elismerné a fiát, és érte is annyit tenne, mint a másik kettőért. Fáj, hogy az egész család titkolja, hogy van még egy gyereke. Májusban újra bíróságra megyünk, és harcolni fogok azért, hogy jogilag is elismerje és támogassa a gyermekét. Két évig hallgattam, nem mondtam senkinek semmit, de most kiállok magunkért, küzdeni fogok!"

A Blikk Kis Palikát is megkereste aki szűkszavúan ennyit mondott: "Ez az egész egy hazugság, nincs házasságon kívül született gyermekem".

