Többször is meggyűlt már a baja az itallal, sőt a járvány alatt is elszaladt a ló Ambrus Attilával. A kelleténél többet ivott, de felismerte, hogy már nemcsak a saját életét és egészségét, hanem családját is vesztélyezteti, ha nem változtat az életmódján. Felelősséggel tartozik a szeretteiért, bár nagyon nehezen megy számára a mértékletesség.

A legfőbb probléma az, hogy én nem szeretek félig berúgni. Azt mindig is pénzkidobásnak és felesleges időtöltésnek tartottam. Muszáj most már változnom, van két gyerekem, akiket mindenképpen szeretnék felnevelni, felelősséggel tartozom értük. Azt nem tagadom, hogy egy-két sör vagy fröccs jólesik, főleg ha meleg van, vagy ha dolgozom, de a mértéktartáshoz még mindig szoktatnom kell magam

– mesélte Attila a Blikknek. Ambrus emellett hozzátette, hogy számára is nagy kérdés, meddig tudja betartani a fogadalmát, de bízik abban, hogy egy ideig sikerül mellőznie a whiskyt.