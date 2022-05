Az Albertai Egyetem professzora, Gregory Forth szerint a helyi lio népcsoport egyes tagjainak beszámolói és saját kutatási eredményei alapján nem jelenthető ki teljes bizonyossággal, hogy a Homo floresiensis kihalt. Van rá esély, hogy ma is élő „példányok" állatias életmódot folytatnak a szigeten, megjelenésüket taglalva pedig majomemberekként írta le őket, akik kis termetükből kifolyólag A Gyűrűk Ura sorozat hobbitjaira emlékeztették őt.

Ugyan a régészeti leletek alapján a H. floresiensis utolsó képviselői nagyjából 50 ezer évvel ezelőtt élhettek, Forth a teljes kép kialakításához fontosnak tartja a szemtanúk által elmondottakat is, tehát lehetséges, hogy ha ma már nincsenek is köztünk, 100 évvel ezelőtt a liók még láthattak hobbitméretű ősembereket szaladgálni Flores szigetén.