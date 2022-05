A kigyulladt autószállítóhoz a kecskeméti hivatásos tűzoltók érkeztek ki, akik három habosított vízsugárral oltották a lángokat. A munkálatok idejére a sztráda érintett szakaszát teljes szélességében lezárták – írja a Katasztrófavédelem.

A román rendszámú kisteherautó vezetője túlélte a balesetet, a mentés során sokkos állapotban húzták őt ki a roncsból.

Az ablakot is próbáltuk betörni, de semmi nem sikerült, így egyértelmű volt, hogy a közlekedési táblát kell annyira elhajlítani, hogy kinyithassuk az ajtót. Felmásztunk a roncsra, de lentről is segítettek. Végül sikerült annyira elnyomnunk a táblát, hogy a sofőr ki tudott bújni a megnyílt résen. Utána többen próbáltak oltani is, de az már nem sikerült, a tréler teljesen kiégett

– idézte egy mentésben segédkező férfi szavait a Blikk. A balesetről és a mentésről készült felvételeket ITT tekintheted meg.