A Virgin Atlantic járata Londonból tartott New York felé, és már negyven perce a levegőben volt, amikor a kapitány kénytelen volt visszafordítani a gépet a szigetország felé. Menet közben derült ki ugyanis az, hogy a másodpilóta még nem fejezte be a kiképzését, így nem is repülhetett volna. A repülőgép Írország felett járt, amikor Amerika helyett ismét a brit főváros felé vette az irányt.

A gép a londoni Heathrow reptéren hosszasan várakozott a kifutón, mire sikerült egy tapasztalt másodpilótát találni. A járat végül a tervezettnél három órával később ért az Egyesült Államokba. Az utasok rendkívül dühösek voltak, míg magát a helyzetet roppant kínosnak nevezte az egyik szemtanú – írja a Blikk a Daily Mail cikke nyomán.

Idén nem ez az első furcsa eset, februárban például egy kígyó miatt kellett megszakítani az egyik repülőgép útját.