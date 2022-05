Hadas Alfréd a Sztárban sztár leszek! döntőjéig jutott, és bár nem nyerte meg a műsort, népszerűsége azóta egyre növekszik. Az énekesre azóta a szerelem is rátalált, Catherine Dederick személyében, sőt, még a jogsiját is megszerezte. Most azonban Alfréd kisebb autóbalesetet szenvedett.

"30-as övezetben nagyon sokáig állt előttem egy autó mindenféle elakadásjelzés nélkül, a végén már rádudáltam, hogy nem tudok tőle haladni. Ment előre a kocsi, majd egy jó nagy, hirtelen lendülettel elkezdett tolatni. Eléggé megijedtem, hogy nekem fog ütközni, szóval én is rükvercbe tettem az autóm és tolattam. Sajnos, holttérben volt egy úttisztító autó, aminek a csöve átszúrta a kerekem és a karosszéria is sérült hátul. Habár én tolattam szabálytalanul, olyan helyzetbe kényszerítettek, amitől azt éreztem, ha nem teszek valamit, összetörik a kocsi. A rendőrség kijött a helyszínre, kifejezett büntetést nem kaptam, csak értékbeli kárt szenvedtem és okoztam. Az egész történet azért érdekes, mert friss a jogsim és háromnegyed éve van meg az autóm, eddig még sosem történt velem semmiféle baleset, de úgy érzem, hogy tartoztam eggyel az ördögnek" - mesélte a Blikknek Alfréd.

"Az esetet tekintve örülök, hogy az első koccanásom így történt: totálkár nélkül megúsztam. És úgy látom: az a tanulság, hogy bármennyire is körültekintő az ember, még jobban törekednie kell erre" - mondta.