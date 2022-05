A színész 67 éves korában, május 5-én hagyta itt a földi létet, halálának okai, körülményei egyelőre ismeretlenek. Hagerty nemcsak a Jóbarátokból, hanem a Somebody Somewhere című HBO-sorozatból is sokak számára ismerős lehet, de gyakran alakított tipikus munkásembert más produkciókban is.

Bridget Everett, aki Hagerty lányát játszotta a Somebody Somewhere-ben, megindító üzenettel emlékezett a színészre.

Mike-ot már az első találkozásunkkor megkedveltem. Annyira különleges, jólelkű, vicces és közvetlen ember volt. Nagyon sajnáljuk, hogy elment. Mike-ot a Somebody Somewhere teljes szereplőgárdája és stábja imádta. Részvétünk a szeretteinek

– írta közösségi oldalán.