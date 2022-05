Meghan Markle sosem volt a királyi család legszimpatikusabb tagja, több hír is szólt arról, hogy nem bánik kifejezetten szépen az alkalmazottaival. A megítélése azóta sem változott, hogy Harryvel úgy döntöttek, kilépnek a királyi családból. Az akkor megőrzött titkokra pedig most fény derülthet, ugyanis Tom Bower életrajzírónak többen is elmesélték, hogyan bánt velük a hercegné.

"Eddig sosem hallott történetek vannak a könyvben a hercegnéról, rendkívüli sztorik. A közvélekedés róla vagy beigazolódik, vagy mindenki felháborodik, az biztos, hogy nem lehet közömbösen hallgatni, miket művelt. Nem volt egyszerű megírni, mert a hercegné és az ügyvédei nagyon ügyesen megpróbálták elhallgattatni az embereket, de végül elmesélték a borzalmakat. Ez egy nagyszerű történet egy nőről, aki a semmiből jött és most már a világ egyik leghíresebb figurája, és ehhez mindenkin átgázolt, aki csak az útjába került" - idézi a Bors az író szavait. Meghan és Harry volt kommunikációs titkára már korábban azt állítja, hogy Meghan Markle két alkalmazottját is megfélemlítette, majd kidobta a Kensington-palotából, de a hercegné ügyvédje szerint ez megint csak egy lejárató kampány része.