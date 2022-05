M. Arietta 2018-ban halt meg Castelfrancóban, gyilkosa öngyilkosságnak próbálta álcázni az esetet. A prostituált élettelen testét a vonatsínekre fektette. A környék ipari kamerái azonban lebuktatták, ugyanis felvették, ahogy a férfi a lánnyal beszélget és együtt indulnak el az állomáshoz közeli bokros területre. Ezután kiderült, hogy nem Arietta volt az olasz férfi, Pasquale első áldozata.

Kiderült, hogy az 56 éves Elena Morandival is Pasquale végzett: begyógyszerezte, ágyába fektette, majd rágyújtotta a heverőt. A rendőrség ezután több régi ügyet is elővett, kiderült, hogy a nyugdíjas Loredana Gottardival is hasonlóképpen végzett, őt is az otthonában találták meg holtan. Kiderült, hogy a sorozatgyilkos szerencsejátékozott, ezért folyton szüksége volt pénzre. A gyilkost 20 évre ítélték, de Pasquale fellebbezett, ám azt a bíróság elutasította. Októberben még lesz egy gyorsított tárgyalás, ott kerülhet végleg pont az ügy végére - írja a Bors.