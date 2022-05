Halálos gázolás történt szombat délután a Baranya megyei Újpetrén. A 37 éves K. Annamária 12 éves kislányával, Ramónával indult biciklizni, azonban a felhőtlen időtöltés tragédiával végződött, amikor a Kossuth utcában egy autó elgázolta őket.

Az édesanya olyan súlyosan megsérült, hogy az életét már nem lehetett megmenteni, Ramóna pedig életveszélyes állapotban fekszik a kórházban.

"Alig egy nappal korábban még beszéltünk, és Ancsi olyan vidám és mosolygós volt, mint mindig, a kislányairól mesélt, akiket mindennél jobban szeretett" – mondta a Borsnak Annamária egyik ismerőse.

"Gyönyörű család volt mindig az övék, férjével, Sanyival nagyon szépen nevelték Ramónát, és a két éves kishúgát. Boldog házasságban éltek és nagyon szerették egymást Sanyival, akik mindketten a két imádott kislányukért éltek" – tette hozzá.

"Bele sem merek gondolni, hogy Sanyi min mehet keresztül most, hiszen a feleségét elvesztette, a kislánya pedig élet és halál között lebeg, miközben a másik kislányát is nevelnie kell. Most mindenki azért imádkozik és szorít, hogy Ramóna életét sikerüljön megmenteni, bízunk benne, hogy fel fog épülni. Szegény kislány februárban ünnepelte a 12. születésnapját" – mondta.

Egyelőre nem tudni, hogy pontosan hogyan történt a baleset, a rendőrség nyomoz az ügyben.