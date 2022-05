Solti Ádámék eltűntek az Instagramról, miután kirobbant a botrány, miszerint Ádám volt szeretője gyereket szült neki. Most közös képet töltöttek fel.

Solti Ádám és felesége, Solti Berni eltűntek az Insatgramról miután a színész bevallotta, hogy volt szeretője gyereket szült neki. "A nő tudta, hogy házas vagyok, nem kecsegtettem azzal, hogy elhagyom Bernit, pontosan tisztában volt vele, ő egy szerető, és akármilyen borzalmasan is hangzik, csak arra kell, hogy évente néhány alkalommal pár órára jól érezzem magam. A sokk akkor ért, amikor 2020-ban közölte, hogy teherbe esett tőlem és megtartja a gyereket. Nem akartam elhinni" - kezdte vallomását Ádám. Felesége, Berni megbocsátotta férje tettét, most pedig közös fotóval jelentkeztek be, amelyet ide kattintva tekinthetsz meg.