Egy héttel ezelőtt bombaként robbant a hír: Szabó Zsófi és Shane Tusup szakítottak . Az úszóedző ugyanis nemrégiben kérte meg párja kezét, boldognak tűntek, senki nem sejtette, hogy gondok lennének közöttük. Később az ismerőseik arról beszéltek, Shane erőszakos viselkedése vezetett idáig, aki azóta mindent megtesz, hogy visszahódítsa Zsófit , de hiába. A szakítás körülményeiről most újabb részletek láttak napvilágot.

Annyit már korábban is lehetett tudni, hogy az utolsó a csepp a pohárban az volt, amikor a veszekedés hevében az úszóedző bezárta párját a szobába, aki pánikrohamot kapott. A Bors most arról ír, hogy ekkor Zsófi ekkor az édesanyját hívta, aki a helyszínre is sietett, de Shane őt sem kímélte.

"Zsófi mielőtt a rendőrséget tárcsázta volna, a végső elkeseredésében az édesanyját hívta fel a bezárt szobából, hogy segítsen rajta. Pálma asszony a helyszínre is sietett, akit, amikor meglátott Shane, még dühösebb lett. Elkezdett futni az anyósjelöltje felé, őrjöngve, torkaszakadtából ordítva. Olyan vehemensen, hogy Pálma asszony nem lehetett biztos benne, hogy meg fog állni.... De szerencsére az utolsó pillanatban megállt. Mindez a ház előtt történt, több szomszéd is láthatta" - mondta el a lapnak egy neve elhallgatását kérő ismerősük.

Szabó Zsófi és Shane Tusup szakításáról többet ITT olvashatsz