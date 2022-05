Shane Tusupról már korábban is tudni lehetett, hogy erőszakos személyisége gyakran megmutatkozott. Volt, hogy mindezt egy világ láthatta exfelesége Hosszú Katinka egy-egy versenyén. Később az úszónő megerősítette, hogy kapcsolatuk megromlásának, majd válásuknak is ez állt a hátterében. "Olyan emberre nehéz felnézni, aki nem tudja kontrollálni az indulatait" – nyilatkozta korábban a 24.hu-nak Katinka, majd arról is lehetett hallani, hogy Shane olykor otthon is tört zúzott.

A Bors megtudta, hogy Shane-nek a Szabó Zsófival való kapcsolata hasonló okok miatt érhetett véget. A lap arról ír, hogy Zsófi egy komolyabb összezördülés során pánikrohamot kapott, amit Shane nem kezelt túl jól. Kiderült, hogy Shane őrjöngött és rázárta az ajtót Zsófira, aki pánikrohamot kapott. A nem hétköznapi veszekedés odáig fajult, hogy Zsófi a rendőrséggel fenyegetőzött.

Az úszóedző végül észhez tért, így nem lett hatósági ügy és botrány az esetből. Zsófi ezek után okkal gondolta, hogy egy agresszív, indulatos férfi nem éppen a legmegfelelőbb férj számára, ami pedig még fontosabb apa-jelölt a kisfia számára.