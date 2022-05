"Hónapok óta külön élünk a feleségemmel. Közösen döntöttünk arról, hogy picit lazábbra vesszük a házassági kötelékeket. Huszonkét év együttlét után mindkettőnknek szüksége van a szabadságra, az önállóságra, hisz a gyerekek is felnőttek már, élik a saját életüket, ennek joga pedig talán minket is megillet a feleségemmel, független attól, hogy hány évesek vagyunk, és mióta vagyunk együtt" – nyilatkozta a Story magazinnak Kautzky Armand. A lap úgy tudja, a válási papírokat egyelőre nem adták be, a solymári házukban a színész marad, felnőtt gyerekeik, a 20 éves Armand és a 18 éves Lucia pedig hol az édesapjuknál, hol az édesanyjuknál vannak.

A színész azt is elmondta, lánya már több-kevésbé a barátjával él, korábban arról is mesélt, miként éli meg, hogy lányának komoly udvarlója van.