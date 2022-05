Majka és Curtis a márciusban véget ért swingsorozat óta ismét a jól megszokott koncertműsorral járják az országot, legutóbb pedig pont Orosházán szórakoztatták a közönséget. Hatalmas tömeg gyűlt össze a színpad előtt, akik tombolva hallgatták végig a duó slágereit. A koncert egy pontján azonban Curtis lelépett a színpadról, és arra, ami ezután következett, senki sem számított.

A rapper, aki maga is boldog édesapa, odasétált a közönséghez, levette az ingjét és odaadta az első sorban álló kisfiúnak. A megható gesztusról videó is készült, amely felkerült Curtis Instagram-oldalára. A kommentek közt pedig megszólalt több szemtanú, valamint a kisfiú édesanyja is.

Köszönjük szépen Curtis egy örök élményt adtál a kisfiamnak Zsozsónak!

– írta az édesanya, aki nem túlzott, hiszen más is megerősítette, hogy a kisfiú számára örökre meghatározó élmény lesz ez a koncert.

A kisfiú rajzolt Curtisnek és sikerült átadni neki! Az a kisfiú mellettem remegett a boldogságtól!

– mesélte egy másik kommentelő.