Mi lehet az oka annak, hogy idén ennyi celeb jutott magánéleti válságba? Gazdag Enikő pszichológus, pár- és családterapeuta a Life.hu-nak adott interjújában adott választ a kérdésre.

Kautzky Armand Jászai Mari-díjas színművész pár napja sokkolta a nyilvánosságot, amikor egy interjúban elárulta, hogy hónapok óta külön él feleségétől. A döntést közösen hozták meg.

Huszonkét év együttlét után mindkettőnknek szüksége van a szabadságra, az önállóságra, hisz a gyerekek is felnőttek már, élik a saját életüket, ennek joga pedig talán minket is megillet a feleségemmel, független attól, hogy hány évesek vagyunk, és mióta vagyunk együtt

– nyilatkozta Armand a Story Magazinnak. A lap úgy tudja, hogy a házaspár még nem adta be a válási papírokat, és a színész is azt mondta, hogy ez remélhetőleg csak egy átmeneti időszak lesz az életükben. Kirepültek a gyerekek a családi fészekből, most pedig mindkettejüknek újra kell fogalmazniuk magukat. Könnyen lehet, hogy ez okozhatta a problémát – véli egy szakértő.

Nagyon gyakran okoz problémát, sokan teszik legelőre a szülői szerepüket, és a párkapcsolatból lassan elveszik a többi szerep

– idézi Orbán Nórát a Blikk, aki a TV2 Tényeknek próbálta megfejteni, mi állhat egy párkapcsolati válság hátterében. A szakértő kiemelte, hogy a gyereknevelés mellett fontos, hogy a szülők egymásra is fordítsanak időt, figyeljenek a másik vágyaira, érzéseire.