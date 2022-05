Aszódon egy édesapa brutális gyilkosságot követett el, kioltotta 14 és 16 éves lányai életét. Mint kiderült, nem volt felhőtlen a viszony a férfi és volt felesége között, a lányai is féltek tőle.

Kioltotta két lánya életét L. Tamás, egy baltával verte fejbe gyerekeit, majd saját életét is megpróbálta kioltani, sikertelenül. Vonat elé vetette magát, ami levágta az egyik lábát. Miután a két lány nem ért haza időben, az anya értesítette a hatóságokat. A rendőrök bekopogtak a férfi lakásának ajtaján, de miután nem érkezett válasz, távoztak.

"Az elsődleges intézkedések a bejelentést követően megtörténtek. Az akkor ismert adatok alapján nem merült fel olyan körülmény, amely indokolta volna a lakásba történő erőszakos bejutást.

A nyomozás jelenlegi adatai szerint a sértettek ekkor már nem voltak életben. Az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság a több megyét érintő körözési tevékenységet szakirányítás keretében vizsgálja. A jelenlegi ismereteink szerint az elsődleges intézkedések megfeleltek a szabályoknak. A tragédiának voltak előjelei, korábban megfenyegette családját a férfi, aki jelenleg nincs kihallgatható állapotban" - tájékoztatta az esetről a Borsot az ORFK sajtóosztálya.

A lap információi szerint a férfi már egy éve is súlyosan megfenyegette a családját, a lányok és az édesanyjuk is tartottak tőle. Védelembe vételi eljárás indítását is kezdeményezték,