Az idei Oscar-gála nem a filmekről, hanem Will Smith pofonjáról szólt, amit Chris Rocknak osztott ki, miután a humorista a színész felesége kopaszságán viccelődött. Az eset hatalmas vihart kavart, a színészt tíz évre eltiltották az amerikai filmakadémia rendezvényein, köztük az Oscar-gálákon való részvételtől. Will Smith ugyan bocsánatot kért viselkedéséért, de a pofont már nem tudta meg nem történtté tenni. Felesége pedig eddig nem igazán kommentálta a botrányos eseményt, ám most saját műsorában megtette. Elmondta, szeretné, ha Will Smith és Chris Rock ki tudnának békülni egymással.

"Abban reménykedem, hogy ennek a két intelligens férfinak lehetősége lesz a gyógyulásra, a megbeszélésre és a kibékülésre" - mondta a feleség. "A világ mai állapotában mindkettejükre szükségünk van. És valójában mindannyiunknak nagyobb szükségünk van egymásra, mint valaha" - zárta gondolatait Jada.