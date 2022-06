A férfi 1995-ben költözött Csehországba barátnőjével, akit később feleségül is vett. 2012-ben azonban a férfi állás nélkül maradt, ezután kettejük kapcsolata is megromlott, továbbá Curtis 2002-ben diagnosztizált szklerózis multiplexe is rohamosan súlyosbodni kezdett.

Curtis jelenleg egy hospice-házban fekszik, jelenleg csak a jobb karját képes mozgatni, pedig szerencsétlenségére pont balkezes. A nehéz sorsú beteg a Mirrornak panaszolta el, hogy alig törődnek vele, szinte enni sem bír, és rendszeresen hullanak mellőle a páciensek, ez pedig teljesen kikészíti őt lelkileg. Fél, hogy egyedül fog meghalni, mivel exfelesége nem látogatja, családja nincs, se pénze hazautazni, illetve egy éven belül az útlevele is le fog járni.

Curtis már felvette a kapcsolatot a Vöröskereszttel és a helyi brit nagykövetséggel, és bár ők mindent megtesznek, hogy segítsenek neki, sajnos önerőre is szüksége lesz a hazajutáshoz. Barátai már elkezdtek szervezni számára egy online gyűjtést az útiköltségre, ám a teljes összegnek egyelőre csak a töredékét sikerült összeszedniük.