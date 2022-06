"Gyakorlatilag csak a család tudott a temetésről, Edit sem szerette volna, ha sokan jelen vannak. Szűk családi körben akart elbúcsúzni Krisztiántól, és mindenképpen azt szerette volna, ha Hajdúnánáson van Krisztián végső nyughelye, ahol született és ahol ő is él. Koporsós temetés volt, Edit teljesen összetört, de ez így van, amióta megtudta, hogy Krisztián nincs többé. Nagyon szerette a fiát" - nyilatkozta a család egyik ismerőse a Blikknek.

„Nem tudom, mit kell ilyenkor tenni, nem tudom, hogyan lehetne könnyebb. Te voltál nekem az erő, aki mindig vigyáz rám, akkor is, amikor nem voltál itt. Te voltál nekem az igaz szeretet, aki mindig figyelt rám és csak adott és adott, mert hatalmas szíved volt. Te voltál az én csibészem, aki mindig meg tudott nevettetni. Te voltál az, aki megmondta a frankót, ha kell, és talpra állított. A cinkostársam is voltál, mert te voltál az, aki előtt nem voltak titkaim. Te voltál maga az élet. Én voltam a világon a legbüszkébb, hogy az anyukád lehetek. És az is leszek mindig, mert most igaz, egy másik helyre költöztél, de a te anyókád maradok mindig. Én innen próbálok vigyázni rád, te pedig onnan rám. Mert ez olyan kötelék, amit még a halál sem választhat el. Nagyon szeretlek" – írta az édesanya a Facebookon.