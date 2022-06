VV Zsófi szende kislányként vonult be annak idején a ValóVilág villájába, de azóta sokat változott. Így néz ki most.

Visszafogott kislányként ismerte meg az ország VV Zsófit, aki később egy dalt is kiadott Rágógumi címmel. A szende kislányságot azonban hamar elhagyta, és táncosként kezdte keresni a kenyerét. "Showtáncos vagyok, immár két éve dolgozom a jelenlegi munkahelyemen. Ez egy exkluzív klub, ahová főleg külföldi csoportok járnak, legénybúcsúkat, születésnapokat ünnepelnek nálunk és velünk. Igen, a munkám része a vetkőzés is, úgyhogy a szégyenlős Zsófi már a múlté" - mondta akkor, de azóta is sokat változott, ugyanis született egy kislánya, de plasztikai műtéteken is átesett - írja a Blikk.