Egy olyan utazásra készül Berki Mazsi és a kis Emma, amit korábban hármasban terveztek Krisztiánnal. A fiatal édesanya saját Youtube-csatornáján elmondta, hogyan telnek most a mindennapok, milyen lelkiállapotban van és miként készül az útra férje nélkül.

"Egy különleges utazásra fogunk most majd menni. Úgy érzem, azért kell ezeket a felvételeket megcsinálnom, hogy könnyebb legyen és idővel túl tudjak lépni, és mikor legközelebb a bőröndöt fogom pakolni, nem arra gondolok, hogy most hárman vagy négyen mentünk volna. Nagyon-nagyon nehéz napokat élek meg és nagyon hullámzom. Sokszor tudok mosolyogni és a kislányom előtt próbálok erős lenni" - mondta el Mazsi a videóban, és arról is beszélt, hogy emlékszik vissza Krisztiánra.

"Azon kevesek emberek közé tartozom, aki önzetlenül tudta szeretni azt az embert, akit ennyire utáltak. És nagyon sokat köszönhetek neki, rengeteg mindent (...) Erre az utazásra nem egyedül megyek, ezt pedig a Szerelem adta még nekem, mikor Mexikóban voltunk. Mikor meghalt Szerelem, másnap láttam ezt a tábor, az én bábám is ott lesz, úgy éreztem, hogy ott a helyem" - tette hozzá Mazsi, aki korábban arról is beszélt, hogy egy fontos pillanatot átélhetett még lányával Berki Krisztián.

A tragédia részleteiről ITT olvashatsz.