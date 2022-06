Sokan már el is felejthették, hogy pár hónappal ezelőtt Cristiano Ronaldo kiütötte a telefont egy autista szurkoló kisfiú kezéből, ugyanis szörnyű tragédia vetett árnyékot az esetre. Ronaldo kedvese ikrekkel volt terhes, ám komplikációk adódtak a szülésnél, és kisfiúk a kórházban életét vesztette. A szurkolók egy emberként álltak a gyászoló sztárfocista és a gyermekét elveszítő anya mellé.

A nehéz hónapok után most újra teljesítménye miatt kerül a címlapokra Cristiano Ronaldo. A sztárjátékost megpróbálta megszerezni az az Inter Miami nevű amerikai csapat, melynek az egykori angol klasszis, David Beckham az elnöke. Ronaldo azonban visszautasíthatta Beckham, valamint a Chelsea és a Bayern München ajánlatát is, ugyanis klubja, a Manchester United egyértelműen kijelentette, a játékost nem tervezik eladni másnak – számolt be a hírről a DailyMail.