Cristiano Ronaldo Instagram-oldalán jelentette be, hogy elhunyt a kisfiuk.

Cristiano Ronaldo és barátnője, Georgina októberben jelentették be, hogy ikrekkel bővül a családjuk. Egy kisfiút és egy kislányt vártak, de a focista most tragikus hírről számolt be: újszülött kisfiuk elhunyt.

"Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a kisfiunk elhunyt. Ez a legnagyobb fájdalom, amit egy szülő valaha átélhet. Csak a kislányunk születése ad erőt nekünk, hogy némi reménnyel és boldogsággal tekintsünk előre. Köszönjük az orvosoknak és nővéreknek a profi munkát és támogatást. Mélyen megrázott minket a veszteség, és szeretnénk, ha tiszteletben tartanátok a magánéletünket. Kisfiunk, te vagy a mi angyalunk. Mindig szeretni fogunk" - írta Ronaldo.