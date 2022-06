"Hiába bókolnának vagy udvarolnának nekem a férfiak, esélyük sincs. Nem is esik jól, ha valaki akár csak így is közeledne felém, mivel férfira sem tudok gondolni, amióta meghalt az én édesem. Engem nem érdekel már senki, Attilához maradok hűséges, ahogyan azt meg is fogadtam neki. Eszem ágában sincs ismerkedni, randevúzni, mert az biztos, hogy még egy olyan férfit úgysem találok soha, mint amilyen ő volt. Senki nem érhet a nyomába, ezért nem is keresek társat. Tudom, sokan mondják, hogy ehhez még fiatal vagyok, ne maradjak egyedül, de a szívem ezt diktálja" - mesélte a Blikknek Erzsó.

Dobos Attila és szerelme nagy lakodalmat terveztek, ám a halál közbeszólt. Erzsó ápolta a beteg táncdalénekest, fizikailag és lelkileg is nagyon elfáradt, most kórházban ápolják.

"A derekam, a kezeim és a lábaim fájnak, éjjelente annyira görcsölnek, hogy aludni sem tudok. Még vizsgálják az orvosok, hogy mi lehet a baj, de három hete már kórházban vagyok, kezelnek. Tornász jár hozzám, szénsavas fürdőt veszek. Remélem, ezek megoldják majd a problémát, és elmúlik a fájdalom" - mondta az asszony, akinek feltett szándéka, hogy ápolja Dobos Attila örökségét.