A solymári önkormányzat honlapján jelent meg ma reggel a közlemény, miszerint a településen vízhiány alakult ki. Azt írták, a hajnali öntözések, locsolások fokozottan mértékben terhelik az ivóvíz hálózatot, ezért Solymár egyes részein vízhiány alakult ki. A fokozott vízkivétel miatt az ivóvíz-tározók nem tudnak feltöltődni, és ez tartósabb hiányt is eredményezhet a nyári szárazabb hónapokban. A hiány megszüntetésén dolgoznak, de tartós megoldást csak a kapacitások növelése hozhat, ezért beruházásokat fognak végezni.

A helyzet Túrkevén is hasonló, ott is korlátozásokat vezettek be.