Az idei évben az Aldi Magyarország exportlehetőséget is biztosít a magyar dinnyetermelőknek: a Hofer szlovéniai hálózatának kínálatába kerülhet be a kiváló minőségű magyar dinnye, áll a cég közleményében. Ez azt jelenti, hogy a magyar dinnyetermelőket nem csak belföldi, hanem exportlehetőséggel is támogatja az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt.

Az Aldi magyarországi piacra lépése óta amikor csak teheti, hazai forrásból szerzi be az üzleteiben kapható élelmiszereket. 2021 őszén hozott döntése értelmében

100 százalékban csak magyar frisshúst kínál állandó kínálatában, továbbá 65 alapvető tejtermék is kizárólag hazai feldolgozóüzemekből jut el az áruházak polcaira.A nyári főszezonban a vállalat zöldség-és gyümölcskínálatának 80 százaléka magyar forrásból érkezik, így napokon belül csak a kiváló minőségű, hazai forrásból származó dinnyét kínál üzleteiben.

Az Aldi kínálatában évek óta kétféle sárga és háromféle görögdinnye kapható. A sárgadinnye kedvelői a klasszikus, narancsszínű hússal rendelkező CANTALOUPE és a köznyelvben cukordinnyeként emlegetett, fehérhúsú GÁLIA közül választhatnak. Görögdinnyéből a klasszikus sötétzöld, a magnélküli és a sárgabélű változat várja majd a vásárlókat.

A vállalat tavaly több mint 4000 tonna magyar görögdinnyét és 1000 tonna sárgadinnyét értékesített, az elmúlt években legtöbbször két számjegyű mértékben növelték dinnyeértékesítésüket - közölték az MTI-vel.

Akárcsak az Aldi, a Lidl is kizárólag magyar dinnyét fog árulni. Az áruházlánc 2013-ban indította el a „Lidl a magyar beszállítókért" programot, amelynek eredményeképpen több mint 450-re emelkedett a vállalat magyar beszállító partnereinek száma. Az áruházlánc teljes élelmiszer-beszerzésének közel 60 százalékát a több száz milliárd forint értékben beszerzett magyar termékek teszik ki.